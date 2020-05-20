Александр Тихонов: Драчев пытается писать по регионам. Кроме стыда, это ничего иного не вызывает Четырехкратный олимпийский чемпион в очередной раз раскритиковал действующего президента СБР.

Александр Тихонов, руководивший Союзом биатлонистов России с 1996 по 2008 годы, раскритиковал попытки нынешнего главы СБР Владимира Драчева привлечь на свою сторону региональные федерации при помощи писем.

«Думаю, что отчетно-выборную конференцию надо проводить обязательно, и она, скорее всего, будет, – написал Тихонов на своем сайте. – То, что сегодня Драчев пытается писать по регионам, это, кроме стыда, ничего иного не вызывает.

Человек, не сдержавший ни одного слова и обещания, пытается представить, что он что-то делает. Хотя я созваниваюсь с ведущими регионами и знаю, что все высказались против него, а поддержка у него только в областях, где биатлон слабо развит. В отсутствие серьезной поддержки эти люди продолжают верить его уговорам и обещаниям.

Но как можно верить человеку, который за два года ничего не сделал? В спорте во главе угла всегда стоит результат, а его нет совсем. Поэтому не надо поддаваться на уговоры человека, который обманул всех и за поддержку которого в свое время я готов снова извиниться перед всеми регионами».

Напомним, что в апреле правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Драчев, занимающий должность президента организации с 2018 года, назвал это решение нелегитимным.