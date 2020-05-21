Владимир Драчев: Минспорта запросил дополнительную информацию о тренерах

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, какие рекомендации он получил после заседание экспертного совета Министерства спорта Российской Федерации.
«Заседание экспертного совета по биатлону прошло, мы получили определенные рекомендации, – рассказал Драчев в интервью ТАСС. – Основное пожелание Минспорта в том, чтобы получить дополнительную информацию от СБР по проделанной работе, от всех тренеров и специалистов. И после этого повторно провести экспертный совет.
Чтобы составить оценку, нужно получить объективную информацию. Поэтому сейчас мы разослали всем нашим тренерам результаты экспертного совета, полученный анализ. Все дополнительные данные мы соберем и передадим в Минспорт в ближайшее время».
В минувшем сезоне сборная России обновила свой антирекорд по количеству гонок подряд без медалей на этапах Кубка мира. На февральском чемпионате мира в Италии две единственные российские награды завоевал Александр Логинов (золото в спринте и бронзу в гонке преследования).
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Гончаренко останется в ЦСКА, Шапи переболел коронавирусом, ЧМ-2023 хотят отнять у России В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев