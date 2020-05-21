Владимир Драчев: Минспорта запросил дополнительную информацию о тренерах Экспертный совет министерства спорта ежегодно дает оценку работе федераций и тренерских штабов сборных по каждому из олимпийских видов спорта.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, какие рекомендации он получил после заседание экспертного совета Министерства спорта Российской Федерации.

«Заседание экспертного совета по биатлону прошло, мы получили определенные рекомендации, – рассказал Драчев в интервью ТАСС. – Основное пожелание Минспорта в том, чтобы получить дополнительную информацию от СБР по проделанной работе, от всех тренеров и специалистов. И после этого повторно провести экспертный совет.

Чтобы составить оценку, нужно получить объективную информацию. Поэтому сейчас мы разослали всем нашим тренерам результаты экспертного совета, полученный анализ. Все дополнительные данные мы соберем и передадим в Минспорт в ближайшее время».

В минувшем сезоне сборная России обновила свой антирекорд по количеству гонок подряд без медалей на этапах Кубка мира. На февральском чемпионате мира в Италии две единственные российские награды завоевал Александр Логинов (золото в спринте и бронзу в гонке преследования).