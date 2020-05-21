Владимир Драчев: Сомневаюсь, что уход Касперовича повлияет на результаты Логинова Личный тренер Александра возглавит мужскую сборную Болгарии.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал назначение Александра Касперовича в сборную Болгарии. Ранее 62-летний специалист был личным тренером Александра Логиновым, единственного российского биатлониста, который в феврале завоевал медали на чемпионате мира в Италии.

- Последнее время Касперович не работал в СБР, – заявил Драчев в интервью «Спорт день за днем». – Он работал в Петербурге. Мы с ним не связывались. Тренер работает в регионе и самостоятельно принимает решения. В отличие от спортсменов, которые всегда с нами.

- Как вы считаете, уход Касперовича может сказаться на Логинове?

- Сомневаюсь, что это повлияет на результаты. А что он так усиленно работал с Александром?

- Касперович говорил, что участвовал в подготовке к чемпионату мира, где Логинов выиграл две медали.

- Перестаньте! Я считаю, что возможный уход Касперовича – это не страшно.

В сезоне-2014/15 Касперович руководил мужской сборной России. Под его руководством Антон Шипулин выиграл занял второе место в общем зачете Кубка мира, а команда выиграла хрустальный глобус в зачете эстафет.

Логинов на ЧМ-2020 выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Никто из других российских биатлонистов наград в Антхольце не завоевал.