Бывший тренер женской сборной России Норицын будет работать в Болгарии вместе с Касперовичем Ранее СБР не стал продлевать сотрудничество с 36-летним специалистом.

Виталий Норицын заключил предварительное соглашение со сборной Болгарии, где со следующего сезона будет работать и личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович.

«Чувства реванша точно нет, – прокомментировал свое новое назначение бывший тренер женской сборной России в интервью «РИА Новости». – Буду рад помочь сборной Болгарии, что-то принести свое. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным.

На данный момент только решаются моменты организационного плана. Пока нет какой-то конкретики, как будет выстраиваться наша работа. Сейчас дистанционно тяжело работать, когда сможем приступить, то, может быть, буду более развернуто комментировать».

Норицын работал с женской сборной России с 2016 года.