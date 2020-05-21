Бывший тренер женской сборной России Норицын будет работать в Болгарии вместе с Касперовичем - Советский спорт
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21 мая 2020 14:36БиатлонШарафудинов Виктор

Бывший тренер женской сборной России Норицын будет работать в Болгарии вместе с Касперовичем

Ранее СБР не стал продлевать сотрудничество с 36-летним специалистом.

Виталий Норицын заключил предварительное соглашение со сборной Болгарии, где со следующего сезона будет работать и личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович.

«Чувства реванша точно нет, – прокомментировал свое новое назначение бывший тренер женской сборной России в интервью «РИА Новости». – Буду рад помочь сборной Болгарии, что-то принести свое. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным.

На данный момент только решаются моменты организационного плана. Пока нет какой-то конкретики, как будет выстраиваться наша работа. Сейчас дистанционно тяжело работать, когда сможем приступить, то, может быть, буду более развернуто комментировать».

Норицын работал с женской сборной России с 2016 года.

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