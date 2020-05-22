Касперович раскрыл детали переговоров со сборной Болгарии Он также является личным тренером Александра Логинова.

Российский специалист Александр Касперович прокомментировал подписание контракта со сборной Болгарии.

«Предложение возглавить сборную этой страны поступило мне, разумеется, не вчера. Мы предварительно обсуждали возможность такой работы с президентом федерации биатлона Болгарии Екатериной Дафовской, когда встречались на этапах Кубка мира и ЧМ в Антхольце, причем я сразу ее предупредил, что не смогу ответить немедленно. Объяснил, что у меня имеются определенные обязательства перед Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, поэтому, прежде чем принять то или иное предложение, нужно согласовать множество нюансов», – цитирует специалиста RT.

Добавим, что также в болгарской сборной будет работать бывший старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.