Владимир Драчев: Минспорта утвердит новых тренеров сборной России в ближайшее время - Советский спорт
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22 мая 2020 18:59БиатлонШарафудинов Виктор

Владимир Драчев: Минспорта утвердит новых тренеров сборной России в ближайшее время

С новым штабом национальной команды в СБР определились еще в апреле.

Министерство спорта РФ и Союз биатлонистов России обсудили списки новых тренеров сборных команд страны. Президент СБР Владимир Драчев сообщает, что минспорта утвердит новый тренерский штаб в ближайшее время.

«У нас списки подает президент, – заявил Драчев в интервью ТАСС. – В любой федерации есть выбранное лицо, уполномоченное делать это. Правление может, конечно, подавать, но регламент другой. Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте, в ближайшее время они окончательно будут утверждены.

Сборная не может остаться без тренеров, как и тренеры – без сборной. В любом случае будет сборная команда, специалисты, биатлон. И Россия».

Драчев выступал против назначения Валерия Польховского новым главным тренером сборной России. Не устроили президента СБР и кандидатуры старших тренеров – Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Тем не менее, 20 апреля правление Союза биатлонистов России утвердило Польховского, Кабукова и Королькевича в новом статусе.

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