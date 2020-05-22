Владимир Драчев: Минспорта утвердит новых тренеров сборной России в ближайшее время С новым штабом национальной команды в СБР определились еще в апреле.

Министерство спорта РФ и Союз биатлонистов России обсудили списки новых тренеров сборных команд страны. Президент СБР Владимир Драчев сообщает, что минспорта утвердит новый тренерский штаб в ближайшее время.

«У нас списки подает президент, – заявил Драчев в интервью ТАСС. – В любой федерации есть выбранное лицо, уполномоченное делать это. Правление может, конечно, подавать, но регламент другой. Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте, в ближайшее время они окончательно будут утверждены.

Сборная не может остаться без тренеров, как и тренеры – без сборной. В любом случае будет сборная команда, специалисты, биатлон. И Россия».

Драчев выступал против назначения Валерия Польховского новым главным тренером сборной России. Не устроили президента СБР и кандидатуры старших тренеров – Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Тем не менее, 20 апреля правление Союза биатлонистов России утвердило Польховского, Кабукова и Королькевича в новом статусе.