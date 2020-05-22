Владимир Драчев: Минспорта утвердит новых тренеров сборной России в ближайшее время

Министерство спорта РФ и Союз биатлонистов России обсудили списки новых тренеров сборных команд страны. Президент СБР Владимир Драчев сообщает, что минспорта утвердит новый тренерский штаб в ближайшее время.
«У нас списки подает президент, – заявил Драчев в интервью ТАСС. – В любой федерации есть выбранное лицо, уполномоченное делать это. Правление может, конечно, подавать, но регламент другой. Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте, в ближайшее время они окончательно будут утверждены.
Сборная не может остаться без тренеров, как и тренеры – без сборной. В любом случае будет сборная команда, специалисты, биатлон. И Россия».
Драчев выступал против назначения Валерия Польховского новым главным тренером сборной России. Не устроили президента СБР и кандидатуры старших тренеров – Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Тем не менее, 20 апреля правление Союза биатлонистов России утвердило Польховского, Кабукова и Королькевича в новом статусе.
«Время лысых». Футбольный клуб из США невольно запустил «вирусный» флешмоб, который заразил и Россию Клуб МЛС «Цинциннати» приветствовал своего нового главного тренера Япа Стама фотографией другого человека. 22.05.2020 15:37 Футбол Сергеев Иван Эксперты НХЛ опять сели в лужу: что не так с командами-династиями Официальный сайт НХЛ продолжает заполнять затянувшуюся до неприличия паузу скандальными историческими рейтингами. 22.05.2020 18:20 Хоккей Славин Виталий Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль Лучше меньше да лучше. КХЛ надо было не потолок уменьшать, а лигу сокращать Государство подтверждает, что намерено постепенно уйти из профессионального спорта. Готова ли к этому КХЛ? 21.05.2020 10:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия