Министерство спорта 27 мая собирается утвердить списки тренеров сборной России Ранее глава СБР Драчев заявил о том, что выступает против предложенных кандидатов.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал об обсуждении списка кандидатов в тренерский штаб сборной страны в министерстве спорта.

«На этой неделе тоже будет много новостей по утверждению списков, – заявил Драчев в интервью «РИА Новости». – Только что были в Минспорте и обсуждали все текущие моменты. Сегодня показывали списки, также сегодня еще будет корректировка, а завтра планируем окончательное утверждение. В связи с отъездом некоторых тренеров вносим постоянные изменения. Этом вопросом занимается специальная рабочая группа, в которую входят и члены правления, и министерство спорта, и центр спортивной подготовки сборных команд России. Завтра все узнаете».

Ранее списки тренеров мужской и женской сборных России утвердило правление СБР. Старшим тренером в мужской команде должен стать Роберт Кабуков, в женской – Владимир Королькевич, а главным тренером сборной – Валерий Польховский.

Эти кандидатуры должно утвердить министерство спорта РФ.

Драчев ранее выступал против назначений Польховского, Кабукова и Королькевича.