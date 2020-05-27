Польховский не будет рекомендован на должность главного тренера сборной России - Советский спорт
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27 мая 2020 16:53БиатлонШарафудинов Виктор

Польховский не будет рекомендован на должность главного тренера сборной России

Другой кандидатуры пока тоже нет.

После заседания правления Союза биатлонистов России президент организации Владимир Драчев заявил, что Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Польховский не остается, на данный момент другой кандидатуры пока не будет», – заявил Драчев в интервью ТАСС.

Напомним, что правление СБР рекомендовало Польховского на пост главного тренера национальной команды, который ранее занимал Анатолий Ховаанцев.

Драчев выступил против кандидатуры Польховского и назначения на должности старших тренеров мужской и женской сборных Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

ТАСС, ссылаясь на свой источник в СБР, сообщает, что правление теперь рекомендовало вместо Кабукова и Королькевича Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Каминский должен возглавить мужскую команду, а Шашилов – женскую.

Каминский прежде с биатлонистами не работал, а тренировал лыжников. В частности он готовил российских спринтеров к Олимпиаде в Сочи, а в последние годы работал с лыжниками сборной Казахстана.

Шашилов работал с биатлонистами в Свердловской области. Среди его воспитанников Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

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