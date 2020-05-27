Владимир Драчев: С удовольствием совмещал бы должности президента СБР и главного тренера сборной - Советский спорт
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27 мая 2020 19:42БиатлонШарафудинов Виктор

Владимир Драчев: С удовольствием совмещал бы должности президента СБР и главного тренера сборной

Должность руководителя национальной команды остается вакантной после ухода Анатолия Хованцева.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что готов совмещать должности руководителя СБР и главного тренера национальной сборной.

«Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить все в одном лице, и я, в принципе, готов к этому», – рассказал Драчев в интервью «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на должность главного тренера сборной России по биатлону. Должность останется вакантной.

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