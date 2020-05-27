СБР назначил отчетно-выборную конференцию на 11 июля и утвердил старших тренеров сборных Решение о проведении мероприятия было принято еще в апреле.

Правление Союза биатлонистов России назначило дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции. Мероприятие состоится 11 июля в Москве.

Эту новость сообщил официальный сайт СБР. На конференции состоятся выборы президента и членов правления организации. Исполнительному директору СБР Виктору Магуйрову поручено до 1 июня подготовить проект повестки конференции.

В качестве старших тренеров мужской и женской сборных России сегодня были утверждены соответственно Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Ранее правление СБР рекомендовало на эти должности Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

Каминский прежде с биатлонистами не работал, а тренировал лыжников. В частности он готовил российских спринтеров к Олимпиаде в Сочи, а в последние годы работал с лыжниками сборной Казахстана.

Шашилов работал с биатлонистами в Свердловской области. Среди его воспитанников Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

Пост главного тренера национальной команды остался вакантным. На это место претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.

Владимир Драчев руководит организацией с 2018 года. В начале апреля ветераны биатлона обратились в прессу с открытым письмом, призвав действующего президента добровольно подать в отставку из-за накопившихся проблем.