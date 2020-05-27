Владимир Драчев – о назначении тренеров сборной: Это не я победил, а здравый смысл Старшими тренерами мужской и женской команд назначены соответственно Каминский и Шашилов.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, почему СБР все-таки отказался от утверждения на работу со сборными командами страны Валерия Польховского, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

«Та информация в отношении этих специалистов, которой владели и представители прессы, и министерство спорта, была внимательно рассмотрена во всех ракурсах, – заявил Драчев в интервью «РИА Новости». – И на данный момент здравый смысл, в первую очередь, заключавшийся в моих словах о том, что это не те тренеры, которые должны работать со сборной страны, он победил.

Подчеркну, это не Драчев победил, это здравый смысл победил.

Во-первых, со сборной должны работать отечественные тренеры, во-вторых, если и необходимы были изменения, то они сделаны. И сделаны позитивно и правильно.

У нас добавлен один из лучших лыжных тренеров, Каминский Юрий Михайлович, который многих спортсменов привел на олимпийский пьедестал.

И у нас добавился один из лучших женских биатлонных тренеров, Шашилов Михаил Викторович, который все-таки согласился стать старшим тренером женской команды, особенно с учетом всех передряг, которые происходят в составе команды. Он согласился, и это очень правильное решение».

В качестве старших тренеров мужской и женской сборных России сегодня были утверждены соответственно Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Ранее правление СБР рекомендовало на эти должности Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

Каминский прежде с биатлонистами не работал, а тренировал лыжников. В частности он готовил российских спринтеров к Олимпиаде в Сочи, а в последние годы работал с лыжниками сборной Казахстана.

Шашилов работал с биатлонистами в Свердловской области. Среди его воспитанников Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

Пост главного тренера национальной команды остался вакантным. На это место претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.