Валерий Польховский: Желание Драчева стать главным тренером не новшество. Я просто аплодирую Президент СБР ранее высказывался о готовности совмещать две должности.

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский, которого не утвердили в должности главного тренера национальной сборной, прокомментировал заявление главы организации Владимира Драчев о готовности работать сразу на двух постах.

«Желание Владимира Петровича стать главным тренером не новшество, – рассказал Польховский в интервью «РИА Новости». – Такие примеры есть и в других командах. Можно пожелать ему удачи, чтобы он полностью руководил федерацией и тренировочным процессом. Успевать объединять это в одних руках... Я просто аплодирую.

Был ли это сарказм? Понимайте, как хотите.

На знаю, как понимать то, что меня включили в список тренеров сборных на следующий сезон. Включили и включили, правлению виднее. На сегодняшний день у меня есть должность вице-президента СБР. Я не общался с Владимиром Петровичем. У меня был диалог с Черезовым, Майгуровым, Нуждовым. Мы достаточно проговорили работу сборной. Думаю, что время покажет и расставит все на свои места.

Если правление решит, что мне нужно покинуть пост президента, то это их право. Не могу сказать, не от меня зависит».

Вчера в качестве старших тренеров мужской и женской сборных России были утверждены соответственно Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Ранее правление СБР рекомендовало на эти должности Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

Польховский в апреле был назначен правлением СБР на должность главного тренера, но его кандидатуру не утвердили. Пост остается вакантным.