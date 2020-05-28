Валерий Польховский: Королькевич и Кабуков отказались от других предложений. Они остались ни с чем Правление СБР не утвердило кандидатуры, предложенные в апреле.

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский прокомментировал назначение новых старших тренеров сборных.

Вчера стало известно, что Юрий Каминский будет тренировать мужчин, а Михаил Шашилов – женщин, а пост главного тренера, который должен был занять Польховский, останется вакантным.

В апреле правление СБР рекомендовало на должности старших тренеров мужской и женской команд соответственно Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

«Я законопослушный человек, решение, принятое правлением, имеет силу, – заявил Польховский в интервью «РИА Новости». – Как они сформировали, пусть так и будет. Мне не очень удобно перед Кабуковым и Королькевичем. Я связался с ними и извинился, что так получилось.

Обычно такие вопросы в зимних видах спорта обсуждаются на чемпионате мира. Как мы видим, наши болгарские друзья провели разговор с Касперовичем и Норицыным еще в Италии на чемпионате.

Королькевич и Кабуков имели ряд предложений от других команд, но они отказались ради работы в России. Теперь мне пришлось извиниться.

Получается, что сейчас они остались ни с чем. Они только пожелали удачи новому тренерскому составу».