Касперович приступит к работе со сборной Болгарии 1 июня - Советский спорт
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28 мая 2020 17:42БиатлонШарафудинов Виктор

Касперович приступит к работе со сборной Болгарии 1 июня

Личный тренер Александра Логинова увольняется из федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Александр Касперович сообщил о том, когда начнет работу со сборной Болгарии по биатлону.

«Я написал заявление об увольнении из Федерации биатлона Санкт-Петербурга, поскольку мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня, – рассказал Касперович в интервью News.ru. – Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми я работал, – Сергея Башкирова и Павла Максимова».

Российские тренеры Касперович и Норицын договорились с болгарской федерацией о двухлетних контрактах. В прошлом сезоне Норицын возглавлял женскую сборную России.

Касперович ранее заявлял о том, что несмотря на новую должность продолжит работу с чемпионом мира Александром Логиновым, который стал единственным российским биатлонистом, завоевавшим медали на чемпионате мира 2020 года.

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