Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны Тренер не был утвержден в качестве руководителя женской сборной России.

Владимир Королькевич прокомментировал ситуацию в Союзе биатлонистов России.

«Понимаете, во всех нормальных странах обсуждаются и предлагаются кандидатуры не в апреле или в мае, когда начинается тренировочный процесс, – заявил Королькевич в интервью «РИА Новости». – Все подобные моменты проводятся гораздо раньше. Вот идеальный пример — в сборной Болгарии, где на чемпионате мира состоялся разговор, поэтому люди были готовы к этому. В российском биатлоне шараханье в разные стороны. Если люди, работающие внутри федерации, не могут договариваться между собой, то о чем можно говорить».

Правление СБР в апреле назначило Королькевича на должность старшего тренер женской сборной России. Вчера на этом пост был утвержден Михаил Шашилов.

Похожая ситуация произошла и в мужской команде. Место, на которое претендовал Роберт Кабуков, досталось Юрию Каминского.

Вице-президент СБР Валерий Польховский не был утвержден главным тренером сборной России. Должность осталась вакантной.