Касперович покинул федерацию биатлона Санкт-Петербурга Специалист продолжит карьеру у руля сборной Болгарии.

Российский тренер Александр Касперович объявил об уходе с должности наставника сборной Санкт-Петербурга.

«Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня.

Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми я работал, – Сергея Башкирова и Павла Максимова», – приводит слова специалиста News.ru.

Добавим, что Касперович также является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова.