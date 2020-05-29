Касперович покинул федерацию биатлона Санкт-Петербурга - Советский спорт
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29 мая 2020 10:43БиатлонГичунцев Артур

Касперович покинул федерацию биатлона Санкт-Петербурга

Специалист продолжит карьеру у руля сборной Болгарии.

Российский тренер Александр Касперович объявил об уходе с должности наставника сборной Санкт-Петербурга.

«Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня.

Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми я работал, – Сергея Башкирова и Павла Максимова», – приводит слова специалиста News.ru.

Добавим, что Касперович также является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова.

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