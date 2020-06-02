Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе и назначило дату конференции - Советский спорт
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02 июня 2020 14:27БиатлонГичунцев Артур

Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе и назначило дату конференции

Функционер возглавил организацию весной 2018 года.

На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится конференция, где пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.

«Советский спорт» представляет полный текст заявления.

«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов, вызванные действиями его президента:

1) Президент Союза не исполняет положения действующего законодательства РФ в части деятельности общественной организации и Устава ООО ФБ «Союз биатлонистов России». В своих действиях он выходит далеко за рамки собственных полномочий, чем наносит существенный экономический и репутационный ущерб СБР.

2) Президент не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе.

3) Президент систематически публично раздает популистские и часто взаимоисключающие обещания, совершенно не сообразуясь с возможностью их выполнения.

4) Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.

5) Президент СБР не имеет собственного мнения по многим важным вопросам и слишком часто доверяет людям, мало знакомым с положением дел в российском биатлоне, преследующим личные, часто наносящие прямой вред СБР интересы.

6) Финансовая ситуация в СБР уже в течение года ставит под прямую угрозу нормальное функционирование аппарата Союза, института сборных команд и действующих программ развития и поддержки биатлона.

7) Сама программа развития СБР, являвшаяся предвыборной программой Драчева В. П. как кандидата в Президенты, не реализуется ни по одному из заявленных перед выборами 2018 года пунктов, даже с учетом возможных корректировок.

8) Заявленная деятельность Президента СБР по привлечению финансовых партнеров (из программы кандидата в президенты) не осуществлялась, и более того, было приостановлено или прекращено сотрудничество с ранее имевшимися партнерами.

9) Работа аппарата управления деятельностью СБР не организована, и любые попытки к ее организации пресекаются со стороны президента союза.

10) Безответственное управление текущей деятельностью СБР привело к накоплению долговых обязательств, неисполнению обязательств перед партнерами и спонсорами, трудовым коллективом организации. При этом в момент очередного кризиса президент СБР, как правило, перекладывал ответственность за произошедшее на очередного привлеченного им исполнителя и приводил следующего.

11) Президент СБР ведет деятельность организации без сформированного и утвержденного правлением союза финансового плана и штатного расписания.

12) Президент СБР недопустимо редко посещает офис Союза биатлонистов, не знакомится должным образом с текущими документами и поступающими на его имя письмами и запросами, притом что сложившаяся вокруг СБР обстановка требует от его руководителя каждодневного исполнения своих обязанностей.

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