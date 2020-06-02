Заявление правления СБР о выборах нового президента исчезло с сайта организации Заявление правления Союза биатлонистов России (СБР) о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции было удалено с официального сайта организации.

Ранее на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится конференция, где пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.

Как отмечалось основными причинами для принятия решения о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции стал «управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов».

Напомним, что Драчев был избран президентом Союза биатлонистов России в мае 2018 года, а срок его полномочий истекает в 2022 году.