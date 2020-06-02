Касперович и Норицын не смогут провести первый сбор сборной Болгарии Тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут присоединиться к сборной Болгарии на предсезонном сборе в июне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, сложности с подписанием контрактов связаны с эпидемией коронавируса и зависят от решения болгарского правительства о том, когда гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, можно будет въехать в страну.

Отмечается, что сборы национальной команды, которые начнутся 8 июня, пройдут под руководством болгарского тренера Красимира Дочева, находящегося в постоянном контакте с Касперовичем и Норицыным.

Ранее стало известно, что Касперович написал заявление об увольнении из Федерации биатлона Санкт-Петербурга, поскольку его контракт со сборной Болгарией вступает в силу с 1 июня.

Также сообщалось, что Касперович, несмотря на новую должность, продолжит работу с чемпионом мира Александром Логиновым, который стал единственным российским биатлонистом, завоевавшим медали на чемпионате мира 2020 года.