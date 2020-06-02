СБР объяснил технической ошибкой появление на сайте заявления с обвинениями в адрес Драчева Союз биатлонистов России (СБР) объяснил технической ошибкой появление на официальном сайте заявления с критикой действующего президента организации Владимира Драчева.

- Данное письмо предназначалось для внутреннего пользования, на сайт оно попало из-за технической ошибки, - цитирует ТАСС медиаслужбу союза.

Ранее на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления. Позже оно было удалено с сайта Союза биатлонистов России.

Напомним, что Драчев был избран президентом Союза биатлонистов России в мае 2018 года, а срок его полномочий истекает в 2022 году.