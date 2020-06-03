IBU опубликовал календарь Кубка мира, а также расписание ЧМ в Словении Минувший сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание Кубка мира сезона-2020/21. Кубок мира 1-й этап Контиолахти, Финлянди 28-29 ноября 28 ноября – индивидуальная гонка (мужчины) 28 ноября – индивидуальная гонка (женщины) 29 ноября – спринт (мужчины) 29 ноября – спринт (женщины) 2-й этап Эстерсунд, Швеция 3-6 декабря 3 декабря – спринт (мужчины) 3 декабря – спринт (женщины) 5 декабря – гонка преследования (мужчины) 5 декабря – эстафета (женщины) 6 декабря – эстафета (мужчины) 6 декабря – гонка преследования (женщины) 3-й этап Хохфильцен, Австрия 11-13 декабря 11 декабря – спринт (женщины) 11 декабря – спринт (мужчины) 12 декабря – эстафета (женщины) 12 декабря – гонка преследования (мужчины) 13 декабря – гонка преследования (женщины) 13 декабря – эстафета (мужчины) 4-й этап Анси, Франция 17-20 декабря 17 декабря – спринт (мужчины) 18 декабря – спринт (женщины) 19 декабря – гонка преследования (мужчины) 19 декабря – гонка преследования (женщины) 20 декабря – масс-старт (мужчины) 20 декабря – масс-старт (женщины) 5-й этап Оберхоф, Германия 7-10 января 7 января – спринт (женщины) 8 января – спринт (мужчины) 9 января – гонка преследования (женщины) 9 января – гонка преследования (мужчины) 10 января – смешанная эстафета 10 января – сингл-микст 6-й этап Рупольдинг, Германия 13-17 января 13 января – спринт (мужчины) 14 января – спринт (женщины) 15 января – эстафета (мужчины) 16 января – эстафета (женщины) 17 января – масс-старт (мужчины) 17 января – масс-старт (женщины) 7-й этап Антхольц, Италия 21-24 января 21 января – индивидуальная гонка (женщины) 22 января – индивидуальная гонка (мужчины) 23 января – масс-старт (женщины) 23 января – эстафета (мужчины) 24 января – эстафета (женщины) 24 января – масс-старт (мужчины) Чемпионат мира Поклюка, Словения 10-21 февраля 10 февраля – смешанная эстафета 12 февраля – спринт (мужчины) 13 февраля – спринт (женщины) 14 февраля – гонка преследования (мужчины) 14 февраля – гонка преследования (женщины) 16 февраля – индивидуальная гонка (женщины) 17 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) 18 февраля – сингл-микст 20 февраля – эстафета (женщины) 20 февраля – эстафета (мужчины) 21 февраля – масс-старт (женщины) 21 февраля – масс-старт (мужчины) 8-й этап Пекин, Китай 26 февраля – 1 марта 26 февраля – эстафета (женщины) 27 февраля – эстафета (мужчины) 28 февраля – спринт (женщины) 28 февраля – спринт (мужчины) 1 марта – гонка преследования (женщины) 1 марта – гонка преследования (мужчины) 9-й этап Нове Место, Чехия 11-14 марта 11 марта – спринт (мужчины) 12 марта – спринт (женщины) 13 марта – гонка преследования (мужчины) 13 марта – гонка преследования (женщины) 14 марта – смешанная эстафета 14 марта – сингл-микст 10-й этап Холменколлен, Норвегия 18-21 марта 18 марта – суперспринт (женщины) 18 марта – суперспринт (мужчины) 20 марта – спринт (женщины) 20 марта – спринт (мужчины) 21 марта – масс-старт (женщины) 21 марта – масс-старт (мужчины)