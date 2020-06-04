Срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР завершится 26 июня Выборы нового главы Союза биатлонистов России должны состоятся 11 июля.

Прием документов на участие в предстоящих выборах президента СБР завершится 26 июня. Кандидатов вправе предлагать региональные федерации и члены организации.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Союза биатлонистов России.

Выборы нового главы СБР должны пройти 11 июля в Москве на внеочередной конференции организации. Среди потенциальных кандидатов в президенты трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров, который в данный момент входит в правление СБР.

Напомним, что с 2018 года Союз биатлонистов России возглавляет Владимир Драчев.