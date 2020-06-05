СБР определился с местом проведения внеочередной конференции В пятницу прошло заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которой было определено место проведения внеочередной отчетно-выборной конференции.

Как сообщает ТАСС, внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления, пройдет 11 июля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в подмосковных Химках.

Ранее стало известно, что действующий президент СБР Владимир Драчев написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчетно-выборной конференции.