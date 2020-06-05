Дмитрий Васильев: Песенка Драчева спета, но он даже не может красиво уйти - Советский спорт
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05 июня 2020 16:54БиатлонШарафудинов Виктор

Дмитрий Васильев: Песенка Драчева спета, но он даже не может красиво уйти

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал призыв действующего главы СБР бойкотировать отчетно-выборную конференцию.

На 11 июля правление Союза биатлонистов России назначило внеочередную отчетно-выборную конференцию, однако президент организации Владимир Драчев направил в региональные биатлонные федерации письма с призывом не принимать участие в этом мероприятии.

Ситуацию в интервью News.ru прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев:

«Конференция давно назрела и решение о ее созыве правильное, потому что в таком хаосе организация работать не может.

Призывы Драчева к бойкоту вызывают сожаление. Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти без потери достоинства.

Если ты хочешь подтвердить свою легитимность, то должен не призывать к бойкоту, а наоборот постараться победить в открытой, честной и конкурентной борьбе, убедив регионы в верности выбранного пути».

Драчев возглавляет СБР с 2018 года.

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