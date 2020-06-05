Привалов возглавит комиссию на выборах президента СБР Внеочередная отчетно-выборная конференция назначена на 11 июля.

Комиссию на выборах президента Союза биатлонистов России возглавит Александр Привалов, руководивший сборной СССР по биатлону на четырех Олимпиадах и тренировавший женскую сборную России в начале 90-х.

«Мне предложили возглавить комиссию по выборам. Я согласился, потому что хочется, чтобы все было честно. Будем следить за ходом происходящего», – рассказал 86-летний Привалов в интервью «РИА Новости».

С мая 2018 года СБР возглавляет Владимир Драчев.