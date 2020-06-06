Андрей Левунин: Цирк-шапито в СБР начался буквально через месяц после избрания Драчева Выборы главы Союза совета биатлонистов должны состояться 11 июля.

Член правления СБР Андрей Левунин рассказал о работе организации под руководством нынешнего президента Владимира Драчева.

«Цирк-шапито в СБР начался буквально через месяц после избрания Драчева, – рассказал Левунин в интервью YouTube каналу МИТЬКoff. – Одно-два заседания прошли более или менее нормально, хотя и они прошли в формате «ну завтра соберемся, чего-то обсудим». Решения, которые требовали направления документов в Министерство спорта или другие организации еще как-то оформлялись, а все остальное просто «поговорить».

С этого все и началось. Тогда у меня появилось первое понимание, что Драчев пришел абсолютно неподготовленным. У него не было никакой команды. Он исполнительного директора назначил с третьего раза.

А через два три месяца внутри правления образовалась коалиция: Драчев, Сергей Тарасов, Сергей Чепиков и Алексей Ермашов. Это была единая консолидированная группа. Ну и в этой же группе были Алексей Нуждов и Юрий Векшин. Вот это большинство, которое принимало все решения и работало по принципу «у нас голосов хватит, а если у вас другая позиция – высказывайте, но мы решим по-своему».

Драчев руководит СБР с мая 2018 года. Правление организации назначило проведения внеочередной отчетно-выборной конференции на 11 июля.