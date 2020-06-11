Дмитрий Васильев: Любой экспертный совет – это профанация. Туда берут ненужных людей

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу решения Союза биатлонистов России сформировать экспертный совет для контроля подготовки мужской и женской сборных страны.

«Я считаю, что любой, какой бы он ни был, экспертный совет является трудоустройством ненужных людей, – заявил Васильев в интервью ТАСС. – Высказаться может любой тренер в регионе или любой руководитель, зачем по любому поводу создавать совет? У каждого тренера сборной существует свое четко сформированное мнение, которого он будет придерживаться. А если ему по ходу будут что-то советовать эксперты, то получится полная чушь. Старший тренер должен четко сформулировать мнение, как он будет тренировать в сезоне свою группу спортсменов, и на этом точка. Поэтому любой экспертный совет – это профанация».