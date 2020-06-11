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11 июня 20:35
автор: Шарафудинов Виктор

Дмитрий Васильев: Любой экспертный совет – это профанация. Туда берут ненужных людей

СБР включил в число консультантов сборной страны бывшего главного тренера Хованцева.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу решения Союза биатлонистов России сформировать экспертный совет для контроля подготовки мужской и женской сборных страны.

«Я считаю, что любой, какой бы он ни был, экспертный совет является трудоустройством ненужных людей, – заявил Васильев в интервью ТАСС. – Высказаться может любой тренер в регионе или любой руководитель, зачем по любому поводу создавать совет? У каждого тренера сборной существует свое четко сформированное мнение, которого он будет придерживаться. А если ему по ходу будут что-то советовать эксперты, то получится полная чушь. Старший тренер должен четко сформулировать мнение, как он будет тренировать в сезоне свою группу спортсменов, и на этом точка. Поэтому любой экспертный совет – это профанация».

Президент СБР Владимир Драчев ранее расскзал о том, что экспертный совет, войдут Александр Привалов, Александр Елизаров, Анатолий Хованцев и несколько молодых специалистов.

Хованцев с мая 2018-го по апрель нынешнего года был главным тренером сборной России.

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Дмитрий Васильев: Любой экспертный совет – это профанация. Туда берут ненужных людей
СБР включил в число консультантов сборной страны бывшего главного тренера Хованцева.
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