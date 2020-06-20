Майгуров выдвинут кандидатом на пост президента СБР

Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Московской области, было принято решение выдвинуть кандидатом на должность президента СБР Виктора Майгурова.

Также было принято решение выдвинуть кандидатом в состав правления организации первого вице-президента СБР Алексея Нуждова.

Напомним, что внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления, пройдет 11 июля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в подмосковных Химках.