Александр Тихонов: Именно при Майгурове Россия утратила свой авторитет в IBU

Бывший президент СБР Александр Тихонов прокомментировал выдвижение Виктора Майгурова на должность президента организации.

«Все прекрасно знают, что такое Майгуров, – написал Тихонов на своем сайте. – Он погорел на посту министра спорта Югры с фальшивым дипломом и был спасен от серьезного уголовного дела, затем получал дипломы за развитие при Кущенко, когда СБР имел позорные результаты и более 20 положительных допинговых проб.

Именно при нем Россия утратила свой авторитет в IBU, а сам он не приносил никакой пользы, кроме того, что постоянно угождал Бессебергу. Естественно ни о каком его авторитете и репутации в международном биатлоне не может идти и речи.

Последние два года он был одним из немногих членов правления, кто получал зарплату из нищенского бюджета СБР за должность вице-президента по международным вопросам, ездил в командировки. Результат его деятельности всем известен – Россия ни на шаг не приблизилась к восстановлению в IBU.

Долг перед IBU растет, выяснилось, что до сих пор не оплачены гостиницы и транспорт, которыми сборная команда пользовалась после Нового года. Речь идет о серьезных суммах.