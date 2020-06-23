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23 июня 15:00
автор: Виктор Шарафудинов

Майгуров подтвердил выдвижение на пост президента СБР

Выборы состоятся в Химках 11 июля.

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал заявление трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова по поводу своего выдвижения на пост президента СБР.

Выборы нового руководителя организации состоятся на Внеочередной конференции СБР 11 июля в подмосковных Химках.

Вот, что рассказал Майгуров:

«Дорогие друзья! Получив уведомления о выдвижении меня на выборы несколькими территориями (Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область), а также заручившись поддержкой инициативной группы коллег – членов Правления СБР, я принял решение выставить свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов на его Внеочередную конференцию.

Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала Конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы».

О своей программе Майгуров намерен рассказать на специальной пресс-конференции, которая будет проведена в Москве в начале следующей недели. О дате, месте и времени начала мероприятия будет объявлено дополнительно.

Майгуров в данный момент занимает должность вице-президента СБР. С 2018 года Союз биатлонистов России возглавляет Владимир Драчев.

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