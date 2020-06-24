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24 июня 14:31
автор: Артур Гичунцев

В РУСАДА выступили против выдвижения Зайцевой в правление СБР

Ранее МОК признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил.

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая не поддерживает решение Ольги Зайцевой войти в правление Союза биатлонистов России (СБР).

«СБР уже не первый год находится в подвешенном состоянии: приостановлено членство в международной федерации, продолжает работать международная рабочая группа по восстановлению СБР.

Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, – это очередной шаг на старые грабли.

Какой знак российский биатлон подает миру? Что слова его в который раз расходятся с делами? И я не понимаю, зачем люди пытаются ослабить позиции всей страны в этот очень сложный для нее период. Я считаю, что следует сначала дождаться решения Спортивного арбитражного суда, а потом уже думать о выдвижении», – цитирует главу РУСАДА ТАСС.

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В РУСАДА выступили против выдвижения Зайцевой в правление СБР
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