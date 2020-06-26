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26 июня 14:30
автор: Артур Гичунцев

СБР объявил о завершении приема заявок в президенты и члены правления

Выборы состоятся 11 июля.

Пресс–служба СБР сообщила о завершении приема заявок от кандидатов на должность президента организации, а также в члены правления.

«В списках кандидатов возможны изменения – в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Кандидаты в президенты СБР:

– Драчев Владимир Петрович (подан от федерации Республики Карелия)

– Майгуров Виктор Викторович (Московская область, Новгородская область)

– Васильев Дмитрий Владимирович (Санкт–Петербург) – возможен самоотвод если будет заявление или не поступит согласия

Кандидаты в члены правления СБР:

– Сычев Евгений Николаевич (Воронежская область)

– Мелихов Иван Вадимович (Ивановская область, Республика Мордовия)

– Чепиков Сергей Владимирович (Республика Карелия)

– Шадрин Алексей Иванович (Костромская область)

– Бородкин Василий Алексеевич (Ленинградская область)

– Зайцева Ольга Алексеевна (Москва)

– Нуждов Алексей Викторович (Московская область)

– Майгуров Виктор Викторович (Новгородская область, Рязанская область)

– Богалий Анна Ивановна (Новосибирская область)

– Васильев Дмитрий Владимирович (Санкт–Петербург)

– Литяк Сергей Вячеславович (Саратовская область)

– Левунин Андрей Павлович (Сахалинская область)

– Векшин Юрий Дмитриевич (Смоленская область)

– Гибадуллин Илдус Гиниятуллович (Республика Татарстан)

– Черезов Иван Юрьевич (Республика Удмуртия)

– Просвирнин Сергей Геннадиевич (Хабаровский Край)

– Редькин Евгений Леонидович (ХМАО–Югра)

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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