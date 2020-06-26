СБР объявил о завершении приема заявок в президенты и члены правления

Пресс–служба СБР сообщила о завершении приема заявок от кандидатов на должность президента организации, а также в члены правления.

«В списках кандидатов возможны изменения – в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Кандидаты в президенты СБР:

– Драчев Владимир Петрович (подан от федерации Республики Карелия)

– Майгуров Виктор Викторович (Московская область, Новгородская область)