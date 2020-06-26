СБР объявил о завершении приема заявок в президенты и члены правления

Пресс–служба СБР сообщила о завершении приема заявок от кандидатов на должность президента организации, а также в члены правления.
«В списках кандидатов возможны изменения – в зависимости от поступления официальных документов, отправленных на почтовый адрес СБР не позднее 25 июня», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.
Кандидаты в президенты СБР:
– Драчев Владимир Петрович (подан от федерации Республики Карелия)
– Майгуров Виктор Викторович (Московская область, Новгородская область)
– Васильев Дмитрий Владимирович (Санкт–Петербург) – возможен самоотвод если будет заявление или не поступит согласия
Кандидаты в члены правления СБР:
– Сычев Евгений Николаевич (Воронежская область)
– Мелихов Иван Вадимович (Ивановская область, Республика Мордовия)
– Чепиков Сергей Владимирович (Республика Карелия)
– Шадрин Алексей Иванович (Костромская область)
– Бородкин Василий Алексеевич (Ленинградская область)
– Зайцева Ольга Алексеевна (Москва)
– Нуждов Алексей Викторович (Московская область)
– Майгуров Виктор Викторович (Новгородская область, Рязанская область)
– Богалий Анна Ивановна (Новосибирская область)
– Васильев Дмитрий Владимирович (Санкт–Петербург)
– Литяк Сергей Вячеславович (Саратовская область)
– Левунин Андрей Павлович (Сахалинская область)
– Векшин Юрий Дмитриевич (Смоленская область)
– Гибадуллин Илдус Гиниятуллович (Республика Татарстан)
– Черезов Иван Юрьевич (Республика Удмуртия)
– Просвирнин Сергей Геннадиевич (Хабаровский Край)
– Редькин Евгений Леонидович (ХМАО–Югра)