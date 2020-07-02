Майгуров – о выборах президента СБР: Логинов активно меня поддерживает

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Александр Логинов поддерживает его назначение на пост главы организации.

«Мы с ним постоянно на связи, вчера он мне звонил, спрашивал, чем может помочь. Я говорю – Саша, ты сам все знаешь, если хочешь, можешь у себя в инстаграме выложить пост. Сказал, что-то напишет.

Он активно поддерживает меня, потому что постоянно консультируется со мной по тем или иным вопросам: и в плане спонсоров, и в плане партнеров», – цитирует Майгурова News.ru.

Добавим, что выборы нового президента СБР состоятся 11 июля.