Майгуров назначит Польховского главным тренером сборной в случае своей победы на выборах главы СБР

Кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров заявил, что в случае его победы на предстоящих выборах вакантную должность главного тренера сборной России по биатлону займет Валерий Польховский.

«Мы не отступаем от своего решения, потому что мы его для себя приняли, определили и будем дальше его поддерживать, если я возглавлю федерацию. Я считаю Польховского профессионалом в своем деле», – рассказал Майгуров в интервью News.ru.

В апреле правление СБР рекомендовало 66-летнего Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020/21, однако в конце мая действующий президент биатлонной федерации Владимир Драчев объявил, что эта кандидатура не будет не будет рекомендована на утверждение Министерству спорта РФ, и пост останется вакантным.

Выборы нового президента СБР состоятся 11 июля.