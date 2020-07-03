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03 июля 15:33
автор: Виктор Шарафудинов

Виктор Майгуров: Нет необходимости в ручном режиме управлять сборной страны

Кандидат в президенты СБР поделился своим мнением о том, как должна строиться работа в национальной сборной России.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров рассказал о том, как будет руководить Союзом биатлонистов России в случае своей победы на предстоящих выборах.

«В первую очередь, необходимо сформировать штат сотрудников, которые будут работать в ежедневном режиме, – рассказал Майгуров в интервью изданию «Тюменская арена». – Выстроить стратегию развития биатлона на ближайшие два или четыре года и четко ей руководствоваться. Большой акцент будет сделан на работу с регионами.

Нет необходимости в ручном режиме управлять сборной страны. Мы по итогам сезона назначаем в командах тренеров, и они должны спокойно трудиться без лишнего давления со стороны. Контроль, конечно, нужен, но в разумных пределах. Основной же акцент должен быть сделан на работу с регионами. В пропорции в моем понимании это процентов восемьдесят. В том числе, и помогать территориям находить финансы.

Речь идет не только о прямых дотациях от СБР. Не всегда руководитель региональной федерации может пойти к успешному бизнесмену или попасть на прием к губернатору. Но даже если попадет и просто попросит денег, то далеко не факт, что средства будут выделены.

Должна быть маркетинговая стратегия СБР, и здесь нет второстепенных вопросов. Согласен, что нашим внутренним соревнованиям надо уделять больше внимания, раскручивать их. Плюс разговаривать с потенциальными спонсорами будем не только в отношении национальных команд, а и о развитии биатлона на местах.

К проведению каких-то состязаний необходимо привлекать локальных спонсоров, и это тоже должна быть совместная работа региональных федераций и руководства СБР».

источник: АСН «Тюменская Арена»
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Виктор Майгуров: Нет необходимости в ручном режиме управлять сборной страны
Кандидат в президенты СБР поделился своим мнением о том, как должна строиться работа в национальной сборной России.
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