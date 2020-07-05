Мужская ДНК в пробе в одной из допинг-проб Зайцевой принадлежит ее мужу

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало подробности расследования употребления допингом российской биатлонистки Ольги Зайцевой.
В пробе Зайцевой, взятой в октябре 2014 года, была обнаружена мужская ДНК. Следователи МОК посчитали это свидетельством мошенничества.
«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», – заявила Зайцева.
Спустя годы судебно-медицинская экспертиза доказала, что ДНК принадлежит мужу российской спортсменки. Скорее всего, перед сдачей пробы у пары был половой контакт.
Ольга рассказала, что как раз в то время она пыталась забеременеть. Своего второго сына, которого назвали Степаном, спортсменка родила в 2015 году.