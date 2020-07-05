Мужская ДНК в пробе в одной из допинг-проб Зайцевой принадлежит ее мужу

Ольга рассказала, что как раз в то время она пыталась забеременеть. Своего второго сына, которого назвали Степаном, спортсменка родила в 2015 году.

Спустя годы судебно-медицинская экспертиза доказала, что ДНК принадлежит мужу российской спортсменки. Скорее всего, перед сдачей пробы у пары был половой контакт.

«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», – заявила Зайцева.

В пробе Зайцевой, взятой в октябре 2014 года, была обнаружена мужская ДНК. Следователи МОК посчитали это свидетельством мошенничества.

Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Зайцеву и еще двух российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину за нарушение антидопинговых правил. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Российская сборная потеряла серебряную медаль, завоеванную в эстафете, а Вилухина также осталась без серебряной награды за спринтерскую гонку.

В начале марта нынешнего года Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Их адвокат Алексей Панич сообщил, что подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Родченкова в документах обвинения Зайцевой, Романовой и Вилухиной оказались подделаны. МОК в суде этого не признал.