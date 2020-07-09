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09 июля 14:47

Пресс-конференция Драчева отменена

Пресс-конференция президента СБР Владимира Драчева, которая должна была пройти в четверг в Москве, отменена.

Отметим, что не состоявшаяся пресс-конференция должна была пройти в онлайн-формате и была посвящена подведению итогов спортивного сезона-19/20 и результатам работы рабочей группы по проверке документов Союза биатлонистов России.

Добавим, что 11 июля пройдет внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления. На пост главы организации претендуют действующий президент и член правления организации Виктор Майгуров.

источник: «Советский спорт»
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