Пресс-конференция Драчева отменена

Отметим, что не состоявшаяся пресс-конференция должна была пройти в онлайн-формате и была посвящена подведению итогов спортивного сезона-19/20 и результатам работы рабочей группы по проверке документов Союза биатлонистов России.

Добавим, что 11 июля пройдет внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления. На пост главы организации претендуют действующий президент и член правления организации Виктор Майгуров.