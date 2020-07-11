Павел Ростовцев: Новому президенту СБР нужна команда единомышленников

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал перемены в Союзе биатлонистов России.

«Почему у Драчева был только один официальный оппонент? Мне кажется, это говорит об отсутствии силы у так называемой оппозиции, – отметил Ростовцев в интервью RT. – В любой сфере деятельности всегда находятся желающие критиковать, давать интервью, оценки, высказывать умные мысли. При этом очень немногие способны реально изменить ситуацию. Собрать и организовать какую-то часть профессионального сообщества, заручиться поддержкой единомышленников не так просто. Как человек, участвовавший в выборах в Городской совет, в Законодательное собрание, я понимаю, что один из элементов любой выборной кампании – это консолидация. Именно она во многом определяет победу или поражение. Но это стоит временных, физических, финансовых ресурсов, этим нужно серьёзно заниматься. Этого как раз не хватило Майгурову в 2018 году, когда он впервые выдвигал свою кандидатуру на пост президента СБР.

Я не готов рассуждать на тему, что хорошего или плохого сделал Драчев на своей должности, просто не знаю этого. Поэтому воздержусь от комментариев. Хотя если говорить о спортивных результатах последних двух лет, по которым и определяется успешность любой федерации, и сравнивать с тем, что было раньше, то их можно назвать не самыми плохими.

С чего следует начинать работу новому президенту СБР? Однозначно с организационной структуры и кадрового наполнения. Любое дело можно сделать только тогда, когда есть команда единомышленников, заточенная на решение вопросов. Да, для этого потребуется и финансовый ресурс, чтобы привлечь экономистов, лингвистов, администраторов для работы документооборота. Когда такая команда будет создана, тогда можно пытаться что-то изменить во внешнем периметре СБР. Определить два-три основных направления, сосредоточиться на них, чтобы достигнуть какого-то быстрого результата. Он здесь очень нужен».

Драчев руководил СБР с мая 2018 года. Новый президент Майгуров ранее входил в правление организации.