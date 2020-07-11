ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июля 12:39
автор: Виктор Шарафудинов

Павел Ростовцев: Новому президенту СБР нужна команда единомышленников

Сегодня на должность главы организации был назначен Виктор Майгуров.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал перемены в Союзе биатлонистов России.

«Почему у Драчева был только один официальный оппонент? Мне кажется, это говорит об отсутствии силы у так называемой оппозиции, – отметил Ростовцев в интервью RT. – В любой сфере деятельности всегда находятся желающие критиковать, давать интервью, оценки, высказывать умные мысли. При этом очень немногие способны реально изменить ситуацию. Собрать и организовать какую-то часть профессионального сообщества, заручиться поддержкой единомышленников не так просто. Как человек, участвовавший в выборах в Городской совет, в Законодательное собрание, я понимаю, что один из элементов любой выборной кампании – это консолидация. Именно она во многом определяет победу или поражение. Но это стоит временных, физических, финансовых ресурсов, этим нужно серьёзно заниматься. Этого как раз не хватило Майгурову в 2018 году, когда он впервые выдвигал свою кандидатуру на пост президента СБР.

Я не готов рассуждать на тему, что хорошего или плохого сделал Драчев на своей должности, просто не знаю этого. Поэтому воздержусь от комментариев. Хотя если говорить о спортивных результатах последних двух лет, по которым и определяется успешность любой федерации, и сравнивать с тем, что было раньше, то их можно назвать не самыми плохими.

С чего следует начинать работу новому президенту СБР? Однозначно с организационной структуры и кадрового наполнения. Любое дело можно сделать только тогда, когда есть команда единомышленников, заточенная на решение вопросов. Да, для этого потребуется и финансовый ресурс, чтобы привлечь экономистов, лингвистов, администраторов для работы документооборота. Когда такая команда будет создана, тогда можно пытаться что-то изменить во внешнем периметре СБР. Определить два-три основных направления, сосредоточиться на них, чтобы достигнуть какого-то быстрого результата. Он здесь очень нужен».

Драчев руководил СБР с мая 2018 года. Новый президент Майгуров ранее входил в правление организации.

источник: Russia Today
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новиков о поражении в Екатеринбурге: мы периодически ошибаемся, и нас за это наказываютВ России предлагают 1 июля сделать выходным днемПредставлен новый смартфон Poco M2 ProВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорМодель надела крошечный купальник вверх ногамиОбладательница самой большой натуральной груди на Украине
Павел Ростовцев: Новому президенту СБР нужна команда единомышленников
Сегодня на должность главы организации был назначен Виктор Майгуров.
11.07.2020 12:39
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Майгуров единогласно избран на пост президента Союза биатлонистов России
Вчера Владимир Драчев сложил полномочия президента организации.
11.07.2020 12:19
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Член Правления СБР: «Газпром» приостановил спонсорскую помощь, пока в СБР не будет порядка
Член Правления Союза биатлонистов России, глава Смоленской федерации биатлона Юрий Векшин - об отставке Владимира Драчева с поста президента СБР.
10.07.2020 14:49
Биатлон
автор: Юрий Волохов
Член Правления СБР: Понятия не имею, кто «посоветовал» Драчеву подать в отставку
Член Правления Союза биатлонистов России, глава Смоленской федерации биатлона Юрий Векшин высказал свое мнение об отставке Владимира Драчева с поста президента СБР
10.07.2020 14:46
Биатлон
автор: Юрий Волохов
Александр Тихонов: Я предлагал кандидатуру Васильева. Майгуров и Ко – это сорняки
Выборы новой главы организации состоятся 11 июля.
10.07.2020 12:00
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Богалий – о поведении Драчева: Мужчина должен совершать мужские поступки
Он руководил организацией с весны 2018 года.
10.07.2020 11:39
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Олег Матыцин: Драчев делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов
Ранее он снял свою кандидатуру с выборов президента СБР.
10.07.2020 10:46
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Драчев объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента СБР
Таким образом, новой главой организации стал Виктор Майгуров.
10.07.2020 09:47
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Губерниев: Драчев уйдет в отставку, новым президентом СБР станет Майгуров
Драчев – действующий президент организации. Он занял этот пост весной 2018 года.
10.07.2020 08:40
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Драчев может уйти в отставку после разговора с Володиным
На президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева оказывается давление со стороны коллег по партии и членов правительства РФ.
09.07.2020 15:02
Биатлон
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика