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11 июля 13:34
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Драчев: Я погасил все задолженности перед сотрудниками СБР

Бывший президент Союза биатлонистов России заявил, что не оставил долгов, покидая свой пост.

На отчетно-выборной конференции СБР бывший глава организации Владимир Драчев заявил, что перед уходом из Союза биатлонистов погасил долги по зарплатам.

«Я погасил все задолженности перед сотрудниками, выплаты проведены, – цитирует слова Драчева «РИА Новости». – У нас есть небольшие долги перед людьми, которые продолжают работать. «Газпром» продолжит работать с СБР. Также Минспорт несет огромную работу, оказывая поддержку. Я не вижу больших проблем перед СБР. Состояние организации стабильное. Биатлон – живой вид спорта.

Основное из того, что не успел сделать, это то, что не смогли это убедить IBU. Не мы в такое состояние привели федерацию, но нашей команде приходилось два года выплачивать деньги. Эти средства нам бы очень помогли в финансировании сборных команд, регионов, закупке патронов и экипировки».

Новым президентом СБР был единогласно избран Виктор Майгуров. Других кандидатов не было. Драчев руководил организацией с мая 2018 года.

источник: «РИА Новости»
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Владимир Драчев: Я погасил все задолженности перед сотрудниками СБР
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