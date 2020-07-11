Александр Касперович: Надеюсь, что при Майгурове в команде произойдут изменения в лучшую сторону

- Я давно знаю Майгурова, еще с тех времен, когда он выступал в качестве спортсмена. У нас с ним хорошие отношения, есть контакт и понимание. Я надеюсь, что при нем в российской команде произойдут изменения в лучшую сторону, - приводит слова Касперовича «РИА Новости».

Напомним, что сегодня трехкратный чемпион мира по биатлону стал новым главой Союза биатлонистов России. 51-летний Майгуров был избран на президентский пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Накануне стало известно, что 54-летний Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента СБР.