Виктор Майгуров: Польховский не будет вникать в тренировочный процесс

Новый президент СБР Виктор Майгуров рассказал, какими он видит задачи главного тренера национальной сборной.

«Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. Он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какое у них обеспечение. Задача главного тренера - знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле», - сказал чиновник в интервью ТАСС.

Напомним, Майгуров был избран президентом СБР в минувшую субботу. После выборов он заявил, что на пост главного тренера сборной России по биатлону будет рекомендован Валерий Польховский.

Ранее мужскую команду возглавил Юрий Каминский, а женскую - Михаил Шашилов.