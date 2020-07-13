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13 июля 09:27
автор: Юрий Нечаев

Виктор Майгуров: Польховский не будет вникать в тренировочный процесс

Выборы главы Союза Биатлонистов России (СБР) прошли на безальтернативной основе, так как бывший руководитель организации Владимир Драчев решил не бороться за пост.

Новый президент СБР Виктор Майгуров рассказал, какими он видит задачи главного тренера национальной сборной.

«Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. Он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какое у них обеспечение. Задача главного тренера - знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле», - сказал чиновник в интервью ТАСС.

Напомним, Майгуров был избран президентом СБР в минувшую субботу. После выборов он заявил, что на пост главного тренера сборной России по биатлону будет рекомендован Валерий Польховский.

Ранее мужскую команду возглавил Юрий Каминский, а женскую - Михаил Шашилов.

источник: ТАСС
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Виктор Майгуров: Польховский не будет вникать в тренировочный процесс
Выборы главы Союза Биатлонистов России (СБР) прошли на безальтернативной основе, так как бывший руководитель организации Владимир Драчев решил не бороться за пост.
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