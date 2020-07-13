Владимир Рощин: Не важно, кто находится во главе СБР, эта система нежизнеспособна

Президент Федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин считает, что пришло время внести серьезные коррективы в Устав СБР.

«Устав не работает. Абсолютно не важно, кто находится во главе СБР: Драчев или Майгуров. Никто из них не сможет работать в этой системе, потому что она нежизнеспособна. В 2000-е годы наша федерация работала очень четко. Это была лучшая спортивная федерация в России и лучшая национальная федерация в IBU», - цитирует чиновника «News.ru».

Напомним, на прошедшей конференции новым руководителем СБР был выбран Виктор Майгуров. Выборы прошли на безальтернативной основе, так как бывший руководитель организации Владимир Драчев решил не бороться за пост.