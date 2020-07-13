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13 июля 13:42
автор: Юрий Нечаев

Старых отсутствует на первом тренировочном сборе из-за проблем со спиной

Спортсменку ждет углубленное медицинское обследование.

Российская биатлонистка Ирина Старых пропускает первый сбор национальной команды, который проходит с 5 июля в Ижевске, из-за травмы спины.

Об этом сообщил старший тренер команды Михаил Шашилов.

«Ирина Старых готовится пройти углубленное медицинское обследование, поскольку у нее возникли проблемы со спиной», - цитирует Шашилова ТАСС.

Старых является четырехкратной чемпионкой Европы. Лучшим результатом в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира прошлого сезона для россиянки стало восьмое место.

источник: ТАСС
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Старых отсутствует на первом тренировочном сборе из-за проблем со спиной
Спортсменку ждет углубленное медицинское обследование.
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