Старых отсутствует на первом тренировочном сборе из-за проблем со спиной

Российская биатлонистка Ирина Старых пропускает первый сбор национальной команды, который проходит с 5 июля в Ижевске, из-за травмы спины.

Об этом сообщил старший тренер команды Михаил Шашилов.

«Ирина Старых готовится пройти углубленное медицинское обследование, поскольку у нее возникли проблемы со спиной», - цитирует Шашилова ТАСС.

Старых является четырехкратной чемпионкой Европы. Лучшим результатом в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира прошлого сезона для россиянки стало восьмое место.