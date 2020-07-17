Личный тренер Малышко подтвердил информацию о том, что спортсмен может завершить карьеру

Личный тренер российского биатлониста Дмитрия Малышко, Дмитрий Кучеров, подтвердил информацию о том, что спортсмен задумался о завершении карьеры.

«Вопрос о завершении карьеры рассматривается, но никакой конкретики на данный момент нет. Есть вещи, которые не только спорта касаются. Во всяком случае, он тренируется. Пока человек на виду, всегда вокруг него будут разговоры», - цитирует Кучерова «РИА Новости».

Напомним, 33-летний Малышко выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году в составе мужской эстафетной сборной. Но после того, как Евгения Устюгова дисквалифицировали за применение допинга, вся российская четверка была лишена наград.

Также Малышко является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете в Эстерсунде в 2019 году.