Бывший вице-президент СБР Алексашин умер после инсульта

Официальный сайт Союза биатлонистов России сообщил о том, что сегодня 16 августа в возрасте 71 года ушел из жизни бывший вице-президент СБР Дмитрий Алексашин.

Вот, что сказано в сообщении:

«С момента основания Союза биатлонистов России (и даже много раньше – он был Мастером спорта СССР и практикующим тренером, воспитавшим нескольких видных спортсменов, ставших потом специалистами биатлона) и до своих последних дней Дмитрий Яковлевич не мыслил себя вне биатлонной семьи. Даже когда болезни начинали одолевать он находил в себе силы приходить на работу, общаться с коллегами из регионов, ответственным за связь с которыми он был более 20 лет. После случившегося неделю назад инсульта он уже не смог оправиться.

Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Яковлевича».

Алексашин – Заслуженный тренер России и Заслуженный работник физической культуры РФ. Он работал в тренерском штабе сборных СССР и России с 1988 по 1992 годы, а затем до 2009-го занимал должность вице-президента Союза биатлонистов России, после чего входил в правление СБР.