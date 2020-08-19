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19 августа 16:39
автор: Юрий Нечаев

Анна Богалий: Польховский сможет навести порядок в сборной России

Специалист в третий раз возглавит национальную команду.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поддерживает назначение Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России.

«Нагрузки у Валерия Николаевича всегда были большие и позволяли потом нам зимой бежать. В команде всегда была рабочая обстановка. Мы много трудились над техникой и над стрелковыми компонентами. Я думаю, что при Польховском в команде будет порядок, а шатания и брожения сведутся к минимуму. У нас всегда была дисциплина, был четкий план, но с учетом индивидуальных особенностей», — рассказала биатлонистка News.ru.

Напомним, экспертный совет при Министерстве спорта рекомендовал Польховского на должность главного тренера сборной, и в ближайшие дни он официально вступит в полномочия.

источник: News.ru
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