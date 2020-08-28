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28 августа 21:48
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Польховский: Нельзя делать из сборной закрытый клуб

28 августа заслуженный тренер России возглавил национальную команду страны.

Валерий Польховский прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера, по ней и будем работать, – рассказал 67-летний Польховский в интервью для пресс-службы Союза биатлонистов России. – В ней говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе – и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат.

Критерии отбора в сборную будем обсуждать на тренерском совете. У нас есть комиссия, которая прорабатывает вопрос. Мы ведем переговоры с тренерами команд. Выстроим общую концепцию.

Нельзя делать из сборной закрытый клуб. Спортсмены из регионов тоже должны получить шанс выступить на международных соревнованиях. Они должны понимать – показывай результат и ты пойдешь вперед. У нас большая страна, нам нужна ротация. Того же Гараничева и Волкова мы отправляли на Кубок IBU после неудачных стартов, они там стали призерами – мы их сразу вернули на Кубок мира. Показывай результат – и ты в национальной команде.

Мое пожелание – ограничить возраст на этапах Кубка IBU. На этапах Кубка мира не будет ограничений, а вот на Кубке IBU спортсменам нужно набираться международного опыта. Это пойдет только на пользу».

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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