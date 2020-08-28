Валерий Польховский: Нельзя делать из сборной закрытый клуб

Валерий Польховский прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера, по ней и будем работать, – рассказал 67-летний Польховский в интервью для пресс-службы Союза биатлонистов России. – В ней говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части. Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе – и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат.

Критерии отбора в сборную будем обсуждать на тренерском совете. У нас есть комиссия, которая прорабатывает вопрос. Мы ведем переговоры с тренерами команд. Выстроим общую концепцию.

Нельзя делать из сборной закрытый клуб. Спортсмены из регионов тоже должны получить шанс выступить на международных соревнованиях. Они должны понимать – показывай результат и ты пойдешь вперед. У нас большая страна, нам нужна ротация. Того же Гараничева и Волкова мы отправляли на Кубок IBU после неудачных стартов, они там стали призерами – мы их сразу вернули на Кубок мира. Показывай результат – и ты в национальной команде.

Мое пожелание – ограничить возраст на этапах Кубка IBU. На этапах Кубка мира не будет ограничений, а вот на Кубке IBU спортсменам нужно набираться международного опыта. Это пойдет только на пользу».