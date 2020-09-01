IBU может отменить из-за коронавируса все предновогодние этапы Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает вопрос отмены всех предновогодних этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Причина – последствия пандемии коронавируса, включая новую волну инфекции Европе. Многие страны опять закрывают границу, что создает организаторам соревнований серьезные трудности.

Новый биатлонный сезон должен стартовать 27 ноября с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Еще три этапа запланированы на декабрь: в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Ле-Гран-Борнар.