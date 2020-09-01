Виктор Майгуров: Если отменят этапы Кубка мира, наши спортсмены будут выступать на Кубке России

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал слухи о возможной отмене предновогодних этапов Кубка мира и Кубка IBU.

«Прежде всего хочу сказать, что у нас нет никакой официальной информации об отмене международных соревнований, – цитирует Майгурова агентство «Весь спорт». – И нет никакого «плана Б». В календаре всероссийских соревнований запланированы этапы Кубка России. И если вдруг случится так, что отменят этапы Кубка мира и Кубка IBU, спортсмены сборной будут выступать на этапах Кубка России».

Новый биатлонный сезон должен стартовать 27 ноября с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Еще три этапа запланированы на декабрь: в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Ле-Гран-Борнар.