Виктор Майгуров: Большая часть долга СБР перед IBU погашена

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подвел итоги сегодняшней онлайн-конференции рабочей группы по восстановлению статуса СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Встреча заняла не больше 40 минут, – сообщил в интервью пресс-службе СБР Майгуров. – Кроме представления новых членов рабочей группы обсудили три темы – долг СБР перед IBU, статус РУСАДА, а также реализацию антидопинговой программы СБР. Остальные девять пунктов дорожной карты по восстановлению статуса СБР сегодня не затрагивались.

Могу сказать, что большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена. Сложность ситуации в том, что окончательная величина долга СБР не может быть зафиксирована до тех пор, пока не закончено антидопинговое расследование, касающееся наших спортсменов. По сути на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование – растут издержки.

Точной даты следующего заседания нет, но мы пришли к согласию, что следующую встречу стоит устроить не онлайн, а вживую, и не позже конца ноября».

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года. Россия может заявлять биатлонистов на соревнования, но представители РФ лишены возможности занимать руководящие должности в международном союзе. Вдобавок страна не может претендовать на проведение международных соревнований.